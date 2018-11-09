«Милуоки» прервал победную серию «Голден Стэйт» в НБА

Окленд, США, 9 ноября 2018, 09:52 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 134:111.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Эрик Бледсо, который набрал 26 очков.
В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Клей Томпсон, который набрал 24 очка.
Отметим, что «Милуоки» прервал серию «Голден Стэйт» из восьми побед подряд.
«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) —111:134 (29:32, 22:32, 28:41, 32:29).
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