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«Милуоки» прервал победную серию «Голден Стэйт» в НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 134:111

Окленд, США, 9 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  «Милуоки Бакс» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 134:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Эрик Бледсо, который набрал 26 очков.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Клей Томпсон, который набрал 24 очка.

Отметим, что «Милуоки» прервал серию «Голден Стэйт» из восьми побед подряд.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) —111:134 (29:32, 22:32, 28:41, 32:29).

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