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33 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

33 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе»
Sarah Connors
Антон Худобин

Даллас, США, 9 ноября 2018, 09:35 — REGNUM  «Даллас Старз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Девин Шор. Также точными бросками отметились Тайлер Сегин и Джемел Смит.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Тимо Майер, Джо Павелски и Эвандер Кейн.

Отметим, что российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска по своим воротам из 36.

На сегодняшний день «Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 16 матчах. «Сан-Хосе» идёт на восьмом месте, в активе команды 19 очков в 16 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

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