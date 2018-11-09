Гол Свечникова помог «Каролине» одержать победу над «Чикаго»

Чикаго, США, , 08:49 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

К 22-й минуте матча хоккеисты «Каролины» забросили в ворота соперника четыре шайбы. Отличились Андрей Свечников, Джейкоб Славин, Филлип ди Джузеппе и Кэлвин де Хаан.

Хоккеисты «Чикаго» сумели до минимума сократить отставание в счёте, забив три гола. Точные броски на счету Патрика Кейна, Давида Кемпфа и Ника Шмальца.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 16 очков в 16 матчах. «Чикаго» идёт на 25-м месте, в активе команды 15 очков в 16 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:4 (0:3, 2:1, 1:0).

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