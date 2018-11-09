В метро Москвы запустили поезд, посвященный зимней Универсиаде-2019

Москва, , 08:38 — REGNUM В Московском метрополитене на Кольцевой линии запустили тематический поезд, посвященный зимней Универсиаде — 2019 в Красноярске. На внешней стороне вагонов изображены логотипы и талисман XXIX Всемирной зимней универсиады — сибирская лайка, а также фигуры спортсменов, виды города Красноярска зимой, сообщается на портале мэра Москвы.

Внутри тематического поезда вагоны оформлены в виде молодежного журнала с отдельными рубриками. Пассажиры Московского метрополитена смогут познакомиться с историей зимних студенческих игр и со самыми знаковыми местами Красноярска. Поездка в таком вагоне станет похожа на интересную и познавательную экскурсию по Сибири.

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По словам первого замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, тематический поезд будет курсировать до 15 марта 2019 года. Планируется, что за это время его увидят около 1,5 млн пассажиров московского метро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимняя Универсиада будет проходить в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Студенческие игры станут третьими по счёту, которые принимает России, но впервые они проводятся зимой. Соревнования Универсиады пройдут в 11 видах спорта.

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