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Шайба Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Эдмонтон»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Санрайз, США, 9 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  «Флорида Пантерз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Флориды» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Также отличились Ник Бьюгстад, Джонатан Юбердо и Колтон Севьюр. «Эдмонтон» ответил точным броском Леона Драйзайтля.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в 12 матчах. «Эдмонтон» идёт на 17-м месте, в активе команды 17 очков в 16 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

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