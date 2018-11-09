Молодёжная сборная России по хоккею проиграла сборной OHL

Сарния, Канада, , 08:06 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею проиграла сборной провинции Онтарио (OHL). Встреча завершилась со счётом 1:3.

В составе российской команды шайбу забросил Павел Шэн. В составе соперников отличились Исаак Рэдклифф, Маккензи Энтвистл и Барретт Хейтон.

Отметим, что матчи проходят в рамках серии игр со сборными канадских юниорских лиг. В предыдущем матче сборная России обыграла команду Западной хоккейной лиги (WHL) со счётом 3:1.

Сборная OHL — Сборная России — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

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