Пятница, 9 Ноября 2018 года
10:06:49 МСК

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла сборной OHL

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:3

Сарния, Канада, 9 ноября 2018, 08:06 — REGNUM  Молодёжная сборная России по хоккею проиграла сборной провинции Онтарио (OHL). Встреча завершилась со счётом 1:3.

В составе российской команды шайбу забросил Павел Шэн. В составе соперников отличились Исаак Рэдклифф, Маккензи Энтвистл и Барретт Хейтон.

Отметим, что матчи проходят в рамках серии игр со сборными канадских юниорских лиг. В предыдущем матче сборная России обыграла команду Западной хоккейной лиги (WHL) со счётом 3:1.

Сборная OHL — Сборная России — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

Читайте также: Молодёжная сборная России по хоккею обыграла канадцев во втором матче серии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить