В Татарии появится горнолыжный комплекс: Актаныш под рукой экс-министра

Актанышский район, Татария, , 04:02 — REGNUM В селе Актаныш одноимённого района Татарии, которым последний год после «почётной» отставки руководит бывший министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, планируется построить горнолыжный комплекс. Исполком района объявил аукцион на разработку проектной документации первой очереди объекта. Работы оплатят из районного бюджета, начальная цена контракта — свыше 4,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион пройдет 30 ноября 2018 года, начальная цена лота — 4 515 158 рублей. Исполнителю дадут всего месяц на подготовку документации, так как срок исполнения услуги ограничен 31 декабря 2018 года. При этом в самой документации на этот счёт указано, что «срок подготовки проектной документации — не более 90 дней с момента заключения контракта на проектные на работы и получение исходных данных для проектирования».

"Комплекс предназначен для подготовки спортсменов по горнолыжному спорту и сноуборду, а также для проведения культурно-массовых мероприятий спортивной направленности», — отмечается в документации и добавляется, что в проекте должны быть предусмотрены горнолыжные трассы и насыпь, система искусственного оснежения, система освещения, система контроля доступа и автоматизации, буксировочная канатная дорога и безопорная буксировочная канатная дорога.

На трассе также будут предусмотрены спуски для тюбингов и платежно-пропускная система. Трассы спуска с насыпью планируются длиной 435 и 450 метров, а трасса спуска для сноутюбинга длиной — не менее 150 м. Длина буксировочной канатной дороги — от 430 м.

«Требования к первичному оснежению — снежный покров не менее 0,4 м, старт при температуре от — 4,5 С (по влажному термометру). Расчетный срок последовательного оснежения трасс — не более 130 часов каждой. В качестве оборудования оснежения использовать: снежные пушки — не менее двух штук, водяные гидранты — не менее пяти штук, рукава высокого давления не менее 2"х15м — шесть штук», — отмечается в документации.

Заказчик оговорил, что если будет ощущаться недостаток воды для оснежения от существующего озера, то может быть получено разрешение на водопользование и разработку проекта водозаборного узла от артезианской скважины или системы коммунального водоснабжения для пополнения озера.

Напомним, после отставки по собственному желанию с поста министра образования и науки Энгель Фаттахов отбыл руководить родным для него Актанышским районом, заняв пост главы исполкома. Ходили разговоры, что расставание с министерской должностью для бывшего члена правительства региона — это цена скандала, связанного с преподаванием родных языков в школах республики. В них после массовой прокурорской проверки было обнаружено несколько тысяч нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после перехода на новый пост Фаттахов отметился в скандале с закупкой дорогостоящей мебели в свой кабинет. Начальная цена лота превышала 1,6 млн рублей.

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