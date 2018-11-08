УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча Лиги чемпионов против «Ромы»

Ньон, Швейцария, , 20:28 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского клуба ЦСКА после матча Лиги чемпионов против итальянской «Ромы», сообщает 8 ноября пресс-служба организации.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит возможность принятия мер в отношении российского клуба из-за действий болельщиков.

Сообщается, что во время матча фанаты бросали различные предметы на поле и использовали пиротехнику, а также блокировали лестничные пролёты на стадионе «Лужники».

Решение по данному делу дисциплинарный комитет должен принять 22 ноября.

Напомним, проходивший 7 ноября в Москве матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» завершился победой гостей со счётом 2:1.

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