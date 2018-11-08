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В Харьковской области ограбили церковь УПЦ МП

Спорт

Были украдены девять икон

Харьков, Украина, 8 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  Девять икон из храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были украдены в Харьковской области, сообщает 8 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, злоумышленник был задержан. Отмечается, что был ограблен храм апостола Иоанна Богослова в селе Терновая.

Напомним, на Украине после госпереворота в 2014 году увеличилось количество нападений на храмы и церкви УПЦ МП из-за роста националистических настроений в стране. Позже киевская хунта заявила о том, что на Украине будет создана единая УПЦ, которая получит томос об автокефалии от Константинопольского патриархата.

По мнению экспертов, это может привести к новому росту насилия в отношении УПЦ МП на Украине.

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Религиозные конфликты на Украине
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