Каррера: «Спартак» навсегда останется в моём сердце

Москва, , 13:59 — REGNUM Итальянский тренер Массимо Каррера заявил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце. Об этом он заявил 8 ноября на встрече с болельщиками перед вылетом из России, сообщает «Р-спорт».

"Я старался работать искренне и полностью отдавал себя команде. «Спартак» останется в моем сердце навсегда», — сказал Каррера.

Добавим, что сегодня, 8 ноября, большое количество болельщиков красно-белых приехали в аэропорт Шереметьево, чтобы попрощаться с тренером, который покидает Россию.

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Напомним, Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака» 22 октября. Его обязанности исполняет помощник Рауль Рианчо.

Каррера возглавлял «Спартак» летом 2016 года, под его руководством команда впервые за 16 лет стала чемпионом России в сезоне 2016/17, а также выиграла Суперкубок России.

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