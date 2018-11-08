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Полузащитник ЦСКА Обляков получил перелом кисти в матче с «Ромой»

Спорт

О сроках восстановления игрока не сообщается

Москва, 8 ноября 2018, 13:40 — REGNUM  Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков получил перелом кисти в матче Лиги чемпионов против итальянской «Ромы». Об этом 8 ноября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что медицинское обследование выявило у футболиста закрытый косой перелом четвёртой пястной кости правой кисти. О сроках восстановления игрока не сообщается.

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Напомним, ЦСКА потерпел поражение от «Ромы» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник ЦСКА Марио Фернандес избежал перелома скулы в матче с «Ромой», но получил сотрясение мозга.

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