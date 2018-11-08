Немецкие спортсмены «в шоке» от восстановления РУСАДА

Берлин, , 13:28 — REGNUM Комиссия немецких спортсменов заявила, что Всемирное допинговое агентство (WADA) нуждается в реформировании после восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 8 ноября сообщает «Чемпионат».

"Решение о восстановлении РУСАДА вызвало много вопросов и требований к реформированию WADA. Мы шокированы тем, насколько неуважительно WADA относится к мнению экспертов и спортсменов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский допинговый скандал показал необходимость перемен в формировании критериев соответствия нормам WADA.

Читайте также: Глава WADA объяснил положительное решение по РУСАДА

Напомним, 20 сентября исполком WADA на заседании большинством голосов принял решение о признании РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу.

Добавим, что ранее ряд западных стран активно приветствовали любые решения WADA по дисквалификации российских спортсменов, даже если в этих решениях не было явных доказательств. Когда же ситуация изменилась, тут же пошли разговоры о необходимости реформ в WADA. Более того, в этих странах спортсмены сами зачастую принимают запрещенные препараты под видом «терапевтических исключений».

Читайте также: Исполком WADA проголосовал за восстановление статуса РУСАДА