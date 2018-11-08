Малкина удалили до конца матча с «Вашингтоном» за удар соперника в голову

Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был удалён на 10 минут в матче с «Вашингтон Кэпиталз» за удар в голову игрока соперников.

На 43-й минуте матча Малкин ударил в голову форварда «Вашингтона» Ти Джея Оши. Арбитры дали Малкину 10-минутное удаление за семь минут до конца третьего периода. Теперь он может быть дисквалифицирован на несколько матчей.

https://twitter.com/NBCSCapitals/status/1060363005928632320

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом» со счётом 2:1. Одну из шайб в составе «Кэпиталз» забил капитан команды Александр Овечкин.

Читайте также: Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»