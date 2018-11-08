Четверг, 8 Ноября 2018 года
12:59:19 МСК

Туктамышева примет участие в Гран-при по фигурному катанию в Японии

Спорт

Этап Гран-при пройдёт в Хиросиме с 9 по 11 ноября

Москва, 8 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  Российская фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Японии. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Помимо Туктамышевой, в состав сборной России вошли Алёна Леонова и Мария Сотскова. У мужчин выступят Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.

Кроме того, среди спортивных пар в соревнованиях примут участие Наталья Забияко и Александр Энберт. А среди танцевальных пар — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро и Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин.

Этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy пройдёт в японском городе Хиросиме с 9 по 11 ноября. Пятый этап состоится в Москве 16−18 ноября.

Читайте также: Туктамышева победила на этапе серии Гран-при в Канаде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить