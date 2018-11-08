Туктамышева примет участие в Гран-при по фигурному катанию в Японии

Москва, , 12:19 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Японии. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Помимо Туктамышевой, в состав сборной России вошли Алёна Леонова и Мария Сотскова. У мужчин выступят Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.

Кроме того, среди спортивных пар в соревнованиях примут участие Наталья Забияко и Александр Энберт. А среди танцевальных пар — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро и Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин.

Этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy пройдёт в японском городе Хиросиме с 9 по 11 ноября. Пятый этап состоится в Москве 16−18 ноября.

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