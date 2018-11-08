Аленичев останется главным тренером «Енисея» до зимнего перерыва

Красноярск, , 11:33 — REGNUM Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев останется руководить командой как минимум до зимнего перерыва в чемпионате России. Об этом 8 ноября сообщил журналистам министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

«Сегодня вопрос о расторжении контракта не стоит. До большого перерыва команду будет выводить тренерский штаб Аленичева», — сказал Алексеев.

Он также добавил, что Аленичев не присутствовал на последнем матче команды по консолидированному решению, однако тренерский контракт с ним продолжается.

Напомним, Аленичев возглавил «Енисей» в 2017 году и вывел команду в премьер-лигу впервые в истории. В сезоне 2017/18 «Енисей» под руководством Аленичева замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в активе шесть очков.

Аленичев не присутствовал на матче 13-го тура чемпионата России с «Анжи», в котором «Енисей» проиграл на выезде со счётом 1:2.

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