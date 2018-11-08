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«Анахайм» победил «Калгари» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Анахайм, США, 8 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  «Анахайм Дакс» одержал победу над «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Анахайма» голы забили Якоб Сильверберг, Адам Энрике и Райан Гецлаф. У «Калгари» шайбы забросили Мэттью Ткачук и Марк Янковски.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очков в 17 матчах. «Калгари» идёт на пятом месте, в активе команды 19 очков в 16 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Калгари Флеймз» (Калгари) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

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