«Нэшвилл» разгромил «Колорадо» благодаря хет-трику Сиссонса

Денвер, США, , 10:55 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Нэшвилла» хет-трик оформил нападающий Колтон Сиссонс. Ещё одну шайбу забросил Райан Хартман, поразивший пустые ворота в концовке матча.

Хоккеисты «Колорадо» смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой, отличился нападающий Мэтт Калверт.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 24 очков в 15 матчах. «Колорадо» идёт на 16-м месте, в активе команды 17 очков в 15 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

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