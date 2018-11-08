«Спартак» сыграет с «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

Москва, , 10:20 — REGNUM Московский «Спартак» сыграет с шотландским «Рейнджерс» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт 8 ноября в Москве.

В первых трёх турах «Порту» одержал одну победу — над австрийским «Рапидом» (3:1), а также дважды сыграл вничью — со «Спартаком» в Глазго (0:0) и с «Вильярреалом» (2:2).

«Локомотив» потерпел одно поражение, проиграв на выезде «Рапиду» (0:2), а также сыграв вничью с «Вильярреалом» (3:3) и «Рейнджерс» (0:0).

На сегодняшний день «Рейнджерс» и «Вильярреал», набравшие по пять очков, лидирует в группе G. «Рапид» набрал три очка. Замыкает таблицу «Спартак», у которого два очка.

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