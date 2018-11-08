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Четыре гола претендуют на звание лучшего в Лиге чемпионов

Спорт

Лучший гол недели будет выбран по итогам голосования болельщиков

Четыре гола претендуют на звание лучшего в Лиге чемпионов
Футбол

Ньон, Швейцария, 8 ноября 2018, 09:21 — REGNUM  Четыре гола претендуют на звание лучшего в Лиге чемпионов по итогам матчей, прошедших на этой неделе. Об этом 8 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Среди претендентов оказались форвард «Црвены Звезды» Милан Павков, отличившийся в матче с «Ливерпулем» (2:0). Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, забивший «Шахтёру» (6:0).

Также это полузащитник «Порту» Отавио, поразивший ворота «Локомотива» (4:1). И форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, отличившийся в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Лучший гол недели будет выбран по итогам голосования болельщиков, которое проходит на официальном сайте УЕФА.

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Футбол
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