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«Филадельфия» обыграла «Индиану», несмотря на 36 очков Оладипо

Спорт

Встреча завершилась со счётом 100:94

Индианаполис, США, 8 ноября 2018, 08:16 — REGNUM  «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 100:94.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Индианы» Виктор Оладипо, который набрал 36 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, который набрал 20 очков.

«Индиана Пэйсерс» (Индианаполис) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) —94:100 (23:29, 27:21, 21:28, 23:22).

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