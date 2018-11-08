Стерлинг извинился за падение, из-за которого был назначен нелепый пенальти

Манчестер, Великобритания, , 08:06 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг извинился за падение в штрафной в матче с «Шахтёром», из-за которого был назначен пенальти. Об этом сообщает BT Sport.

«Я бежал за мячом, но не почувствовал контакта. Не знаю, что произошло. Я виноват и приношу извинения судье», — сказал Стерлинг.

Напомним, «Манчестер Сити» на своём поле одержал разгромную победу над «Шахтёром» со счётом 6:0.

Второй гол был забит с пенальти, который был необоснованно назначен арбитром после падения Стерлинга в штрафной площади «Шахтёра». На повторе видно, что он упал сам, запнувшись о газон.

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