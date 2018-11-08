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Фернандес избежал перелома скулы в матче с «Ромой»

Спорт

Перелом скулы не подтвердился, но футболист получил сотрясение мозга

Москва, 8 ноября 2018, 07:58 — REGNUM  Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес избежал перелома скулы после столкновения с соперником в матче с «Ромой». Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам агента игрока Жорже Машадо, перелом скулы у Фернандеса не подтвердился, но футболист получил сотрясение мозга. Пока неизвестно, сколько времени понадобится ему на восстановление.

Напомним, Фернандес получил травму после столкновения с защитником «Ромы» Александром Коларовым. Он не смог встать на ноги и покинул поле на носилках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА проиграл «Роме» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.

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