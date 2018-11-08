Роналду: «МЮ» ничего не сделал для победы над «Ювентусом»

Турин, Италия, , 07:27 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что «Манчестер Юнайтед» не сделал ничего для победы в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

«Манчестер Юнайтед» не сделал ничего, чтобы победить. Мы сами сделали сопернику подарок», — сказал Роналду.

По его словам, «Ювентус» доминировал в течение всего матча и создал много моментов. Было как минимум три или четыре возможности закончить игру, забив второй гол, но вместо этого команда расслабилась и была наказана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» на своём поле проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2. «МЮ» забил два гола в конце матча, переломив ход встречи и одержав волевую победу.

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