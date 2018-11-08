«Кливленд» потерпел десятое поражение на старте сезона в НБА

Кливленд, США, , 06:57 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 95:86.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Деннис Шрёдер, который набрал 28 очков.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, который набрал 15 очков.

Отметим, что для «Кливленда» это поражение стало десятым в 11 матчах нынешнего сезона. В сезоне 2017/18 команда дошла до финала плей-офф НБА.

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) —86:95 (20:23, 20:25, 24:23, 22:24).

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