«Детройт» одержал победу над «Орландо» в матче НБА

Детройт, США, , 06:48 — REGNUM «Детройт Пистонс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 103:96.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Орландо» Эван Фурнье, который набрал 27 очков. Также форвард Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

В составе «Детройта» наибольшую результативность показал центровой Андре Драммонд, который сделал дабл-дабл из 23 очков и 19 подборов.

«Орландо Мэджик» (Орландо) — «Детройт Пистонс» (Детройт) — 96:103 (31:26, 20:32, 29:20, 16:25).

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