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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Вашингтон, 8 ноября 2018, 06:40 — REGNUM  «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пинвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде «Питтсбург» открыл счёт, отличился нападающий Сидни Кросби. Во втором отрезке матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин восстановил равновесие.

В третьем периоде форвард Ти Джей Оши принёс «Кэпиталз» победу. Резульативной передачей отметился Евгений Кузнецов.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очков в 14 матчах. «Питтсбург» идёт на 18-м месте, в активе команды 15 очков в 14 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Питтсбург Пинвинз» (Питтсбург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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