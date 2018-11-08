«Бенфика» и «Аякс» расписали мировую

Лиссабон, , 01:32 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Бенфика» и «Аякс» на стадионе «Эстадио Да Луж» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 29-й минуте забил опытный бразильский форвард Жонас, замкнув передачу Эдуардо Сальвио — 1:0. В дебюте второго тайма Душан Тадич сумел сравнять счет — 1:1.

Статистика матча («Бенфика"/"Аякс»)

Удары 12/10

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения мячом 40%/60%

Нарушения правил 18/14

Поданные угловые 2/2

«Аякс» с 8-ю баллами обеспечил себе еврокубковую весну. «Бенфика», набрав 4 очка, заняла 3-ю позицию группы E.

Стартовые составы команд на матч:

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Габриэл, Фернандеш, Жонас, Серви, Сальвио.

«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, Блинд, Тальяфино, ван де Бек, Шене, де Йонг, Нереш, Тадич, Зиеш.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Желтые карточки: Тальяфико — 34, Жонас — 39, де Лигт — 42, Фейса — 45, Жардел — 70, ван де Бек — 72, Тадич — 83.

Голы: Жонас 29 — 1:0, Тадич 61 — 1:1.