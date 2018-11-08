«Лион» в большинстве упустил победу над «Хоффенхаймом»

Париж, , 01:27 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Лион» и «Хоффенхайм» на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.

Первый мяч на 19-й минуте забил чемпион мира 2018-го года Набиль Фекир — 1:0. Через 9 минут Тангай Н’Домбеле удвоил преимущество французского клуба — 2:0. На экваторе второй половины Андрей Крамарич вернул «Хоффенхайм» в игру — 2:1. В компенсированное время Павел Кадержабек вырвал ничью для немецкой команды — 2:2.

Статистика матча («Лион"/"Хоффенхайм»)

Удары 27/17

Удары в створ ворот 12/7

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 7/15

Поданные угловые 6/9

«Лион», набрав 6 очков, удержал вторую позицию группы F. «Хоффенхайм» с 3-мя баллами остался на 3-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Лион»: Лопес, Рафаэл, Денайер, Марсело, Морель, Менди, Ауар, Фекир, Н’Домбеле, Тусар, Депай.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Касим, Фогт, Кадержабек, Демирбай, Гриллич, Шульц, Бельфодил, Крамарич, Жоэлинтон.

Главный арбитр матча: Данни Маккели.

Желтые карточки: Денайер — 6, Касим — 19, Гриллич — 43, Бичакчич — 48, Фогт — 72, Жоэлинтон 0 72, Морель — 90+1.

Красные карточки: Касим — 51.

Голы: Фекир 19 — 1:0, Н’Домбеле 28 — 2:0, Крамарич 65 — 2:1, Кадержабек 90+2 — 2:2.