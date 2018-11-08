«Бавария» одержала уверенную победу над «АЕКом»

Берлин, 8 ноября 2018, 01:20 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Бавария» и «АЕК» (Афины) на стадионе «Аляьнц Арена» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.
На 31-й минуте таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски открыл счет, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. На экваторе второго тайма поляк оформил дубль — 2:0.
Статистика матча («Бавария"/"АЕК»)
Удары 19/2
Удары в створ ворот 8/0
Процент владения мячом 65%/35%
Нарушения правил 13/14
Поданные угловые 11/1
«АЕК» без очков лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. «Бавария», набрав 10 очков, укрепилась на первой строчке группы E.
Стартовые составы команд на матч:
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Мартинес, Горецка, Мюллер, Рибери, Левандовски, Гнабри.
«АЕК»: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Чосич, Чигринский, Хульт, Симоеш, Галанополус, Алеф, Манталос, Понсе.
Главный арбитр матча: Матей Юг.
Желтые карточки: Чосич — 29, Симоеш — 64, Ламбропулос — 67.
Голы: Левандовски (пен) 31 — 1:0, Левандовски 71 — 2:0.