«Бавария» одержала уверенную победу над «АЕКом»

Берлин, , 01:20 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Бавария» и «АЕК» (Афины) на стадионе «Аляьнц Арена» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

На 31-й минуте таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски открыл счет, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. На экваторе второго тайма поляк оформил дубль — 2:0.

Статистика матча («Бавария"/"АЕК»)

Удары 19/2

Удары в створ ворот 8/0

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 13/14

Поданные угловые 11/1

«АЕК» без очков лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. «Бавария», набрав 10 очков, укрепилась на первой строчке группы E.

Стартовые составы команд на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Мартинес, Горецка, Мюллер, Рибери, Левандовски, Гнабри.

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Чосич, Чигринский, Хульт, Симоеш, Галанополус, Алеф, Манталос, Понсе.

Главный арбитр матча: Матей Юг.

Желтые карточки: Чосич — 29, Симоеш — 64, Ламбропулос — 67.

Голы: Левандовски (пен) 31 — 1:0, Левандовски 71 — 2:0.