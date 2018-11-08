«Манчестер Сити» разгромил донецкий «Шахтер» в матче Лиги Чемпионов

Лондон, , 01:16 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Манчестер Сити» и «Шахтер» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось разгромным поражением украинской команды.

В дебюте матча Давид Сильва открыл счет — 1:0. Через 11 минут скоростной форвард сборной Бразилии Габриел Жезус отличился забитым мячом, реализовав пенальти — 2:0. На 49-й минуте Стерлинг довел счет до разгромного — 3:0. На экваторе тайма Жезус оформил дубль с пенальти — 4:0. Через 12 минут Рияд Марез забил пятый мяч в ворота «Шахтера» — 5:0. В компенсированное время Жезу оформил хэт-трик, замкнув навес алжирца — 6:0.

Статистика матча («МС"/"Шахтер»)

Удары 15/8

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 15/5

Поданные угловые 4/2

«Манчестер Сити», набрав 9 очков, поднялся на 1-ю позицию. «Шахтер» с 2-мя баллами остался на последнем месте группы F.

Стартовые составы команд на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Стуонс, Ляпорт, Зинченко, Силва, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Марез, Жезус.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Тайсон, Майкон, Болбат, Коваленко, Мораеш.

Главный арбитр матча: Виктор Кашшаи.

Голы: Сильва 13 — 1:0, Жезус (пен) 24 — 2:0, Стерлинг 49 — 3:0, Жезус (пен) 72 — 4:0, Марез 84 — 5:0, Жезус 90+2 — 6:0.