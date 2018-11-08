«Реал» забил пять безответных мячей в сетку ворот «Виктории Пльзени»

Прага, 8 ноября 2018, 01:14 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Виктория Пльзень» и «Реал» (Мадрид) на стадионе «Дусан Арена» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «сливочных».
Первый мяч на экваторе первого тайма забил французский таранный форвард Карим Бензема — 0:1. Через 2 минуты Каземиро удвоил преимущество, замкнув передачу Тони Крооса — 0:2. На 37-й минуте Бензема оформил дубль — 0:3. Под занавес половины Гарет Бейл стал автором четвертого гола после передачи француза — 0:4. На 67-й минуте Тони Кроос установил окончательный счет — 0:5.
Статистика матча («Виктроия Пльзень"/"Реал»)
Удары 11/15
Удары в створ ворот 3/6
Процент владения мячом 42%/58%
Нарушения правил 11/11
Поданные угловые 4/14
Одержав крупную победу и набрав 9 очков, «Реал» поднялся на первую позицию. «Виктория Пльзень» с 1-м баллом остался на последней строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Виктория Пльзень»: Хруска, Гейда, Губник, Лимберски, Ржезник, Прохазка, Копиц, Грошовски, Гавель, Чермак, Хоры.
«Реал»: Куртуа, Рамос, Начо, Одриосола, Регульон, Кроос, Каземиро, Себальос, Бензема, Бейл, Васкес.
Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.
Желтые карточки: Начо — 55.
Голы: Бензема 21 — 0:1, Каземиро 23 — 0:2, Бензема 37 — 0:3, Бейл 40 — 0:4, Кроос 67 — 0:5.