«Реал» забил пять безответных мячей в сетку ворот «Виктории Пльзени»

Прага, , 01:14 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Виктория Пльзень» и «Реал» (Мадрид) на стадионе «Дусан Арена» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «сливочных».

Первый мяч на экваторе первого тайма забил французский таранный форвард Карим Бензема — 0:1. Через 2 минуты Каземиро удвоил преимущество, замкнув передачу Тони Крооса — 0:2. На 37-й минуте Бензема оформил дубль — 0:3. Под занавес половины Гарет Бейл стал автором четвертого гола после передачи француза — 0:4. На 67-й минуте Тони Кроос установил окончательный счет — 0:5.

Статистика матча («Виктроия Пльзень"/"Реал»)

Удары 11/15

Удары в створ ворот 3/6

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 11/11

Поданные угловые 4/14

Одержав крупную победу и набрав 9 очков, «Реал» поднялся на первую позицию. «Виктория Пльзень» с 1-м баллом остался на последней строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Виктория Пльзень»: Хруска, Гейда, Губник, Лимберски, Ржезник, Прохазка, Копиц, Грошовски, Гавель, Чермак, Хоры.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Начо, Одриосола, Регульон, Кроос, Каземиро, Себальос, Бензема, Бейл, Васкес.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Желтые карточки: Начо — 55.

Голы: Бензема 21 — 0:1, Каземиро 23 — 0:2, Бензема 37 — 0:3, Бейл 40 — 0:4, Кроос 67 — 0:5.