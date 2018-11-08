«Манчестер Юнайтед» одержал невероятную волевую победу над «Ювентусом»

Рим, , 01:01 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «манкунианцев» со счетом 2:1.

Первый мяч на экваторе второй половины забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Леонардо Бонуччи — 1:0. Через 21 минуту Хуан Мата сравнял счет — 1:1. Через 4 минуты Алекс Сандро срезал мяч в свои ворота, замкнув навес Эшли Янга — 1:2.

Статистика матча («Ювентус"/"МЮ»)

Удары 22/7

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 15/17

Поданные угловые 6/3

«Ювентус», набрав 9 очков, остался на 1-й позиции группы H. «Манчестер Юнайтед» с 7-ю баллами укрепился на 2-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Бентанкур, Роналду, Дибала.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Шоу, Погба, Эррера, Матич, Санчес, Марсьяль, Лингард.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.

Желтые карточки: Матич — 12, Сандро — 55, Эррера — 75, Дибала — 75, Марсьяль — 90+6.

Голы: Роналду 65 — 1:0, Мата 86 — 1:1, Сандро (авг) 90 — 1:2.