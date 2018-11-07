«Валенсия» одержала уверенную победу над «Янг Бойзом»

Мадрид, , 23:07 — REGNUM 7 ноября между коллективами «Валенсия» и «Янг Бойз» на стадионе «Месталья» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «летучих мышей».

На 14-й минуте матча забил молодой испанский форвард Санти Мина — 1:0. Через 23 минуты Рожер Ассале вновь сделал счет равным после передачи Кристиана Фасснахта — 1:1. Под занавес тайма Мина оформил дубль — 2:1. В дебюте второй половины Карлос Солер удвоил преимущество «летучих мышей» — 3:1.

Статистика матча («Валенсия»/»Янг Бойз»)

Удары 10/11

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 54/46%

Нарушения правил 14/25

Поданные угловые 2/5

«Валенсия», набрав 5 очков, осталась на 3-й позиции группы H. «Янг Бойз» с 1 очком идет строчкой ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Васс, Гарай, Кондогбья, Гуэдеш, Солер, Коклен, Родриго, Мина.

«Янг Бойз»: фон Балльмос, фон Берген, Лаупер, Бенито, Мбабу, Соу, Нгамале, Фасснахт, Саного, Ассале, Оаро.

Главный арбитр матча: Истван Коваш.

Желтые карточки: Нгамале — 18, Мина — 22, Гайа — 30, Мбабу — 35, Бенито — 38, Лаупер — 57, фон Берген — 67, Солер — 81.

Красные карточки: Саного — 77.

Голы: Мина 14 — 1:0, Ассале 37 — 1:1, Мина 42 — 2:1, Солер 56 — 3:1.