«Рома» добилась выездной победы над ЦСКА

Москва, 7 ноября 2018, 23:03 — REGNUM 7 ноября между коллективами ЦСКА и «Рома» на стадионе «Лужники» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой «волков».
В дебюте матча греческий защитник Костас Манолас открыл счет, замкнув навес Лоренцо Пеллегрини — 0:1. На 50-й минуте Арнор Сигурдссон забил первый мяч за московских «армейцев» — 1:1. Через 9 минут Пеллегрини вырвал победу для своей команды — 1:2.
Статистика матча (ЦСКА/«Рома»)
Удары 12/17
Удары в створ ворот 6/6
Процент владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 14/16
Поданные угловые 4/3
Набрав 9 очков, «Рома» поднялась на первую позицию. ЦСКА с 4 баллами остался на 3-й строчке группы G.
Стартовые составы команд на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бийол, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
«Рома»: Ульсен, Коларов, Сантон, Фацио, Манолас, Кристанте, Пеллегрини, Флоренци, Клюйверт, Н’Зонзи, Джеко.
Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.
Желтые карточки: Магнуссон — 30.
Красные карточки: Магнуссон — 56.
Голы: Манолас 4 — 0:1, Сигурдссон 50 — 1:1, Пеллегрини 59 — 1:2.