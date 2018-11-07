«Рома» добилась выездной победы над ЦСКА

Москва, , 23:03 — REGNUM 7 ноября между коллективами ЦСКА и «Рома» на стадионе «Лужники» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой «волков».

В дебюте матча греческий защитник Костас Манолас открыл счет, замкнув навес Лоренцо Пеллегрини — 0:1. На 50-й минуте Арнор Сигурдссон забил первый мяч за московских «армейцев» — 1:1. Через 9 минут Пеллегрини вырвал победу для своей команды — 1:2.

Статистика матча (ЦСКА/«Рома»)

Удары 12/17

Удары в створ ворот 6/6

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 14/16

Поданные угловые 4/3

Набрав 9 очков, «Рома» поднялась на первую позицию. ЦСКА с 4 баллами остался на 3-й строчке группы G.

Стартовые составы команд на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бийол, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

«Рома»: Ульсен, Коларов, Сантон, Фацио, Манолас, Кристанте, Пеллегрини, Флоренци, Клюйверт, Н’Зонзи, Джеко.

Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.

Желтые карточки: Магнуссон — 30.

Красные карточки: Магнуссон — 56.

Голы: Манолас 4 — 0:1, Сигурдссон 50 — 1:1, Пеллегрини 59 — 1:2.