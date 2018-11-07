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Молодёжная сборная России по хоккею обыграла канадцев во втором матче серии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Ванкувер, Канада, 7 ноября 2018, 14:39 — REGNUM  Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над сборной Западной хоккейной лиги (WHL). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе российской команды шайбы забросили Булат Шафигуллин, Степан Старков и Иван Муранов. Причём две последние шайбы были забиты в последние две минуты третьего периода. В составе соперников отличился Тай Смит .

Отметим, что матчи проходят в рамках серии игр со сборными канадских юниорских лиг. В следующем матче сборная России сыграет 8 ноября со сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Сборная России — Сборная WHL — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

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