Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу

Москва, , 14:32 — REGNUM В Москве прошла жеребьёвка четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу. Об этом 7 ноября сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам жеребьёвки определились хозяева первых матчей. «Локомотив» сыграет дома с «Рубином», «Краснодар» примет «Ростов», «Спартак» встретится на своём поле с «Уралом», а «Оренбург» будет принимать «Арсенал».

Отметим, что начиная с нынешнего сезона четвертьфинал и полуфинал финала Кубка России будут проводиться в два матча. Первые игры состоятся 5 и 6 декабря, ответные пройдут 23 и 24 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне в финале Кубка России победил клуб «Тосно» из Ленинградской области, который обыграл курский «Авангард». После завершения сезона «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем.