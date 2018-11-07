Среда, 7 Ноября 2018 года
15:06:41 МСК

Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу

Спорт

По итогам жеребьёвки определись хозяева первых матчей

Москва, 7 ноября 2018, 14:32 — REGNUM  В Москве прошла жеребьёвка четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу. Об этом 7 ноября сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам жеребьёвки определились хозяева первых матчей. «Локомотив» сыграет дома с «Рубином», «Краснодар» примет «Ростов», «Спартак» встретится на своём поле с «Уралом», а «Оренбург» будет принимать «Арсенал».

Отметим, что начиная с нынешнего сезона четвертьфинал и полуфинал финала Кубка России будут проводиться в два матча. Первые игры состоятся 5 и 6 декабря, ответные пройдут 23 и 24 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне в финале Кубка России победил клуб «Тосно» из Ленинградской области, который обыграл курский «Авангард». После завершения сезона «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить