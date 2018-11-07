Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Российский нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 7 ноября сообщается на сайте лиги.

Кучеров оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче «Тампы» против «Эдмонтона». В результате «Тампа» победила со счётом 5:2.

Второй звездой дня признан форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли, сделавший хет-трик в матче с «Каролиной», благодаря ему его клуб победил со счётом 4:1.

Первой звездой дня стал нападающий клуба «Оттавыа Сенаторз» Марк Стоун. В матче с «Нью-Джерси» (7:3) он набрал пять очков — две заброшенные шайбы и три результативные передачи.

Читайте также: «Тампа» победила «Эдмонтон» благодаря дублю Кучерова