Кириченко сменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»

Уфа, , 13:34 — REGNUM В футбольном клубе «Уфа» произошла смена главного тренера. Об этом 7 ноября сообщает издание «Башинформ».

Руководство клуба расторгло контракт с главным тренером команды Сергеем Томаровым. Исполнять его обязанности в ближайшем матче со «Спартаком» будет Дмитрий Кириченко.

Отмечается, что Томаров продолжит работу в системе клуба.

Напомним, Томаров возглавил «Уфу» после ухода предыдущего наставника Сергея Семака в «Зенит». Под его руководством команда преодолела два отборочных раунда Лиги Европы. На данный момент команда занимает 15-е место в чемпионате России.

Дмитрий Кириченко с 2014 года входил в тренерский штаб «Ростова», дважды исполняя обязанности главного тренера. В «Уфе» работает в качестве тренера с лета 2018 года.

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