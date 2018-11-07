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«Енисей» и «Краснодар» договорились обменяться кругами в РПЛ

Спорт

Матч 11 ноября пройдёт не в Красноярске, а в Краснодаре

Москва, 7 ноября 2018, 13:21 — REGNUM  Футбольные клубы «Енисей» и «Краснодар» договорились обменяться кругами в Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба организации.

В результате обмена матч 14-го тура РПЛ «Енисей» — «Краснодар», который должен был пройти 11 ноября в Красноярске, состоится в Краснодаре. Соответственно, матч второго круга, запланированный на весну 2019 года, пройдёт в Красноярске.

Отмечается, что такая замена была сделана в неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются 11 ноября в Красноярске.

Напомним, после 13 туров «Краснодар» набрал с 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», набравший шесть баллов, находится на последнем 16-м месте.

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Футбол
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