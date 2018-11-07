Определены лучшие игроки недели в КХЛ

Москва, , 13:09 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков недели. Об этом 7 ноября сообщается на сайте лиги.

Лучшим вратарём лиги признан голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. В трёх матчах он отразил 96% бросков по своим воротам, сыграв один матч на ноль.

Лучшим защитником назван Даррен Диц из «Барыса», который в четырёх матчах набрал пять очков — два гола и три результативных передачи. Это результат недели среди защитников.

Лучшим нападающим стал Денис Паршин из нижегородского «Торпедо». В трёх матчах он набрал шесть очков — четыре гола и две передачи.

Лучшим новичком признан защитник ярославского «Локомотива» Максим Афанасьев, отдавший результативную передачу в матче с ХК «Сочи». При этом не завершил ни один матч с отрицательным показателем полезности.

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