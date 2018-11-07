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Стал известен гонорар Мейвезера за первый бой в смешанных единоборствах

Спорт

Мейвезер может получить $88 млн за бой с Насукавой

Вашингтон, 7 ноября 2018, 10:35 — REGNUM  Американский боксёр Флойд Мейвезер может получить $88 млн за бой с японцем Тенсином Насукавой по правилам смешанных единоборств. Об этом сообщает Tokyo Sports.

Отмечается, что Мейвезер гарантированно получит $62 млн в качестве гонорара. Ещё $26 млн могут добавиться от продажи платных трансляций.

Напомним, бой между Мейвезером и Насукавой состоится 31 декабря в японскм городе Сайтама. Поединок пройдёт в рамках турнира Rizin 14.

Добавим, для 41-летнего американского боксёра это будет первый бой в смешанных единоборствах. В профессиональном боксе он провёл 50 поединков, в которых одержал 50 побед.

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Смешанные единоборства
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