Стал известен гонорар Мейвезера за первый бой в смешанных единоборствах

Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвезер может получить $88 млн за бой с японцем Тенсином Насукавой по правилам смешанных единоборств. Об этом сообщает Tokyo Sports.

Отмечается, что Мейвезер гарантированно получит $62 млн в качестве гонорара. Ещё $26 млн могут добавиться от продажи платных трансляций.

Напомним, бой между Мейвезером и Насукавой состоится 31 декабря в японскм городе Сайтама. Поединок пройдёт в рамках турнира Rizin 14.

Добавим, для 41-летнего американского боксёра это будет первый бой в смешанных единоборствах. В профессиональном боксе он провёл 50 поединков, в которых одержал 50 побед.

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