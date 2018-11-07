Путин приветствовал участников первенства мира по прыжкам на батуте

Москва, , 10:24 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям чемпионата и первенства мира по прыжкам на батуте 2018 года, который состоится в Санкт-Петербурге. Это долгожданное событие для многочисленных гостей и болельщиков, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме отмечается, что Санкт-Петербург превратился в один из крупных, авторитетных центров международной спортивной жизни. В городе накоплен огромный опыт подготовки и проведения турниров самого высокого уровня.

Президент выразил уверенность, что чемпионат и первенство мира по прыжкам на батуте — 2018 пройдут на «отлично», будут способствовать популяризации этого динамичного, захватывающего вида спорта и пожелал участникам успеха.

Как сообщает ИА REGNUM, 33-й чемпионат мира по прыжкам на батуте 2018 года состоится в Санкт-Петербурге с 7 по 10 ноября. 26-е первенство мира пройдет там же с 15 по 18 ноября среди различных возрастных групп.

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