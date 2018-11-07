Гол и две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм»

Лос-Анджелес, США, , 10:21 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лос-Анджелес» российский форвард Илья Ковальчук отметился голом и двумя результативными передачами. Также голы забили Дастин Браун, Кайл Клиффорд и Тайлер Тоффоли.

«Анахайм» смог ответить лишь одной шайбой, заброшенной нападающим Райаном Кеслером.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в 14 матчах. «Анахайм» идёт на 23-м месте, в активе команды 15 очков в 16 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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