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Неймар пожаловался на неуважение со стороны судьи в матче с «Наполи»

Спорт

По мнению Неймара, Куйперс отнёсся к нему «без уважения»

Неймар пожаловался на неуважение со стороны судьи в матче с «Наполи»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Неймар

Неаполь, Италия, 7 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что голландский арбитр Бьорн Куйперс отнёсся к нему «без уважения». Об этом сообщает UOL.

«Больше всего меня разозлила одна вещь — то, как рефери обращался со мной. То, что он сказал мне, было проявлением неуважения», — заявил Неймар.

По мнению Неймара, Куйперс должен уважительно относиться к игрокам, а не считать себя всех остальных из-за того, что у него есть свисток и карточки. Он также заявил, что надеется на то, что в связи с этим будут предприняты какие-то меры.

Отметим, что на первой добавленной минуте матча Неймар получил жёлтую карточку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Наполи» и ПСЖ сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Наполи» разделил очки с «Пари Сен-Жерменом» в матче Лиги Чемпионов

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