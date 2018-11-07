«Мы позволили «Кубани» приблизиться к себе» – главный тренер «Ростов-Дона»

Ростов-на-Дону, , 09:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся матч между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Кубань». Результат встречи — 35:31. Победа непросто досталась хозяевам поля, отметил главный тренер ростовчанок Амброс Мартин.

«Хочу поздравить «Кубань» и Евгения Трефилова. Его команда боролась с первых минут, нам было непросто. Это была наша не лучшая игра. Сложно держать высокий темп с таким количеством матчей сразу в нескольких турнирах. Я доволен результатом: мы завоевали два очка — это самое главное. В нашей игре были хорошие моменты, но в концовке встречи мы позволили «Кубани» приблизиться к себе, чего не должно было быть», — прокомментировал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что у ростовчанок — плотный график игр. 11 ноября они сыграют в Швеции с «Сэвеховом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, а 14 ноября проведет матч с «Лучом» в Ростове-на-Дону.

Ранее тренерский штаб сборной России обнародовал расширенную заявку на чемпионат Европы, который пройдет во Франции в декабре. В этот список попали девять игроков донской команды. Это Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова, Валерия Маслова, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень, Марина Судакова и Анна Вяхирева.

Именно поэтому главный тренер сборной России по гандболу и наставник «Кубани» Евгений Трефилов в прошедшем матче обращал внимание на игру не только своих подопечных, но и ростовчанок.

«Вяхирева чисто сыграла. Кузнецову не увидел. Сень сейчас основный полусредний у меня. Ведехина в больнице. Петрова — опытный игрок. Макеева как-то незаметно прошла. Хотел сегодня увидеть Маслову — бьющий игрок мне нужен. И хотел бы побольше видеть Седойкину в игре. Проблема сборной — на всю страну два линейных», - сказал тренер.

На предварительном этапе чемпионата Европы женская гандбольная сборная России сыграет с Францией (29 ноября), Черногорией (2 декабря) и Словенией (4 декабря).