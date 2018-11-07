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«Локомотив» повторил антирекорд Лиги чемпионов, державшийся с 1995 года

Спорт

«Локомотив» был посеян из первой корзины и потерял шансы на выход из группы уже после четвёртого тура

Москва, 7 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  Московский «Локомотив» повторил антирекорд Лиги чемпионов, державшийся с сезона 1995/96. Об этом 7 ноября сообщает «Чемпионат».

«Локомотив» стал второй клубом в истории турнира, которая был посеян из первой корзины и потерял шансы на выход из группы уже после четвёртого тура. Первой такой командой был английский «Блэкберн» в сезоне 1995/96.

«Локомотив» потерпел четыре поражения в четырёх стартовых матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» проиграл в гостях португальскому «Порту» со счётом 1:4. Сейчас «железнодорожники» без набранных очков занимают четвёртое место в группе.

Читайте ранее в этом сюжете: «Локомотив», проиграв «Порту», лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ

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