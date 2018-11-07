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«Бруклин» обыграл «Финикс» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 104:82

Финикс , США, 7 ноября 2018, 08:52 — REGNUM  «Бруклин Нетс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:82.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Карис ЛеВерт, который набрал 28 очков.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал защитник Девин Букер, который набрал 20 очков.

«Финикс Санз» (Финикс) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 82:104 (22:24, 20:28, 24:24, 16:28).

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