«Бруклин» обыграл «Финикс» в матче НБА

Финикс , США, 7 ноября 2018, 08:52 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:82.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Карис ЛеВерт, который набрал 28 очков.
В составе «Финикса» наибольшую результативность показал защитник Девин Букер, который набрал 20 очков.
«Финикс Санз» (Финикс) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 82:104 (22:24, 20:28, 24:24, 16:28).
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