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Анри: «Монако» перестал играть после первого пропущенного гола

Спорт

Реакция футболистов «Монако» на пропущенные голы расстроила тренера

Анри: «Монако» перестал играть после первого пропущенного гола
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Монако, 7 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  Главный тренер «Монако» Тьерри Анри заявил, что «Монако» перестал играть после первого пропущенного гола. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Начало матча было хорошим в исполнении «Монако», но, как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть», — сказал Анри.

По словам Анри, его расстроила реакция футболистов «Монако» на пропущенные голы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монако» потерпел разгромное поражение от «Брюгге» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:4. Сейчас «Монако» занимает последнее место в группе, на счету команды одно очко.

Читайте ранее в этом сюжете: «Брюгге» разгромил «Монако» в матче Лиги чемпионов

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