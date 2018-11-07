Анри: «Монако» перестал играть после первого пропущенного гола

Монако, , 08:46 — REGNUM Главный тренер «Монако» Тьерри Анри заявил, что «Монако» перестал играть после первого пропущенного гола. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Начало матча было хорошим в исполнении «Монако», но, как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть», — сказал Анри.

По словам Анри, его расстроила реакция футболистов «Монако» на пропущенные голы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монако» потерпел разгромное поражение от «Брюгге» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:4. Сейчас «Монако» занимает последнее место в группе, на счету команды одно очко.

Читайте ранее в этом сюжете: «Брюгге» разгромил «Монако» в матче Лиги чемпионов