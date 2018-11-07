Среда, 7 Ноября 2018 года
08:46:29 МСК

Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Црвены Звезды»

Спорт

«Ливерпуль» не контролировал игру

Белград, 7 ноября 2018, 08:19 — REGNUM  Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда не контролировала игру в матче с сербской «Црвеной Звездой». Об этом сообщает AFP.

«Мы должны принимать правильные решения, забивать голы. Но мы этого не сделали, мы не контролировали игру», — сказал Клопп.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл на выезде «Црвене Звезде» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.

Отметим, что в первой игре двух команд, прошедшей в Ливерпуле, английский клуб одержал крупную победу со счётом 4:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить