«Рейнджерс» продлили победную серию, обыграв «Монреаль»

Нью-Йорк, США, , 07:30 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Монреаля» дубль оформил нападающий Томаш Татар, ещё одну шайбу забросил Макс Доми.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Крис Крайдер, Тони Деанджело, Павел Бучневич, Ник Пионк и Мика Зибанежад. Для клуба из Нью-Йорка эта победа стала четвёртой подряд.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 15 очков в 15 матчах. «Монреаль» идёт на девятом месте, в активе команды 18 очков в 15 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

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